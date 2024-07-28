В стране уже фиксируется дефляция, а значит пришло время и нам обновить нашу тарифную сетку. Нашей целью всегда было сделать сайты и CRM доступными как можно большему количеству людей, и сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении.

С сегодняшнего дня наш Стартовый план стал бесплатным, Базовый стал дешевле, а Премиум остался таким, каким был. Кроме стоимости, мы немного сбалансировали возможности на разных тарифных планах, и теперь всё стало на свои места:

🌱 Стартовый – для тех, кто только начинает работу. Можно сделать одностраничный сайт сайт, попробовать разные инструменты и решить, в какую сторону двигаться дальше.

– для тех, кто только начинает работу. Можно сделать одностраничный сайт сайт, попробовать разные инструменты и решить, в какую сторону двигаться дальше. 🪴 Базовый – для тех, кто налаживает свой бизнес онлайн, организует системную работу с клиентами, принимает платежи онлайн и выстраивает интернет-маркетинг.

– для тех, кто налаживает свой бизнес онлайн, организует системную работу с клиентами, принимает платежи онлайн и выстраивает интернет-маркетинг. 🌳Премиум – для тех, кому нужно больше персонализации и более сложные автоматизации. Он дает доступ к добавлению своего кода, перенаправлениям и сложным интеграциям с другими сервисами.

Как это работает?

Пробный 7-дневный период остается таким же как и раньше – вашему сайту доступны все возможности 🌱kvitly. Мы надеемся, что за это время у вас сложится представление о том, как наш сервис может помочь вашему делу. Дальше вы можете определиться с тарифом, и выбрать бесплатный план либо один из платных.

Если вы не активируете подписку, ваш сайт из Пробного тарифа перейдёт в Архив. Там бы будем хранить его еще 6 месяцев, и вы сможете восстановить вашу работу в любой момент.

Что касается текущих платных клиентов, то все сервисы, которые были на Стартовом тарифе, теперь переехали в Базовый, который стал стоить столько же, сколько раньше стоил Стартовый. У пользователей Базового тарифа стало больше возможностей и мы также пересчитали уже оплаченным сайтам время подписки по новой стоимости. Для тех, кто использует Премиум, ничего не изменилось — вы все также получаете все возможности нашей платформы.

Зачем нужна карта на бесплатном тарифе?

Для активации бесплатного стартового тарифа мы просим ввести данные действующей банковской карты. Мы приняли такое решение, чтобы отсечь ботов и мошенников, которые могут злоупотреблять возможностями нашего сервиса и помешать комфортной работе наших настоящих клиентов.

Другими словами, так мы проверяем, что подписку активирует настоящий человек.

Всё безопасно — мы не храним данные карты у себя, а используем для этого надёжные платёжные сервисы: bePaid и ЮKassa.

Что дальше? Обновления в дизайнах сайтов, новые возможности с искусственным интеллектом и лучшие технологии для вашего бизнеса!

Спасибо, что выбираете 🌱kvitly для развития своего дела!