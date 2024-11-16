Снижение цен и изменения в сервисе

Мы часто обсуждали этот вопрос внутри команды и прислушивались к нашим существующим и бывшим клиентам. И, наконец, готовы объявить об огромном снижении цен на размещение с сегодняшнего дня.

Снижение цен

Во-первых, мы убрали дорогой тарифный план «Бизнес» и перенесли весь его функционал в «Персональный» и чтобы не было путаницы, теперь он называется «Продвинутый». Как и раньше, он стоит 19,90 рублей в месяц. Таким образом, полный функционал Старонки теперь стоит ровно в два раза дешевле!

Во-вторых, мы добавили «Базовый» тарифный план, в котором нет SSL-сертификата, платежей и возможности отключить брендинг, но есть управление заказами и возможность создавать до 10 страниц на сайте. Тариф по функционалу находится где-то между бывшим «Персональным» и «Бизнесом», но стоит всего 14,90 рублей в месяц.

Ну и в-третьих, мы добавили «Стартовый» тарифный план, на котором есть доступ ко всем блокам и возможность прикрепить адрес. Специально для тех, кто давно хотел создать сайт-визитку, но не готов платить за это больше 9,90 рублей в месяц.

Изменения в сервисе

Здесь тоже есть несколько важных изменений и о каждом из них я бы хотел поговорить отдельно.

Во-первых, теперь мы не оказываем техническую поддержку по телефону. Для этого у нас на сайте есть чат, а еще всегда можно написать на почту [help@kvitly.com](mailto:help@kvitly.com). Мы и так обычно просим клиентов писать в случае возникновения проблем, поэтому принципиально ничего не поменяется. Это позволит нам оказывать более качественный сервис меньшими усилиями. Ведь отвечать в чате можно сразу нескольким людям, а говорить по телефону только с одним.

Во-вторых, с сегодняшнего дня мы продаем только годовые подписки. Большинство клиентов и так платили раз в год и для них ничего не изменится, а если вы оплачивали каждые несколько месяцев, то теперь сможете купить в два раза больше за одни и те же деньги ;)

В-третьих, мы перестаем оказывать любые дополнительные услуги: регистрацию доменов, помощь с продвижением и прочее. Остается только оплата подписки на размещение. Кстати, в ближайшем будущем мы предложим новым и существующим клиентам, возможность найти подрядчика для выполнения работ по сайтам и магазинам.

Переходный период

Ближайший месяц у нас будет небольшой переходный период, в течение которого существующие клиенты смогут оплачивать свои сайты и магазины по старым ценам. И, конечно, наша поддержка всегда готова ответить на любые ваши вопросы!