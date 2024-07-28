Иногда бывает трудно определиться с выбором: сделать сайт с услугами или полноценный интернет-магазин. В таком случае идеальным станет сервис, в котором можно попробовать создать оба варианта. Допустим необходимо оформить страничку для продажи мебели. С одной стороны, функции интернет-магазина тут не требуются, ведь люди часто заказывают все поштучно. С другой стороны, с вами может связаться посредник, выполняющий крупный заказ, и ему нужно будет несколько единиц товара.

Долгое время мы предоставляли два разных сервиса для создания сайтов и для оформления интернет-магазинов. Нашим клиентам не всегда было удобно переходить с одной платформы на другую при смене направления деятельности. Поэтому мы решили все упростить и объединить. Теперь в Старонке легко выбрать подходящий вариант!

Для создания лендинга или многостраничного сайта доступны шаблоны с «Услугами».

А для интернет-магазина используются шаблоны из раздела «Товары».

Для того чтобы ваш пользователь мог оформить услугу, вам необходимо подключить форму для обратной связи. Стоит отметить, что услуги не попадают в корзину для товаров.

А вот товары попадают в корзину и в нее можно положить сразу несколько изделий.

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.