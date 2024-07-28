Чем нам запомнился 2014 год
Александр Дроздов для раздела Новости
В конце года принято подводить итоги и мы не будем исключением. Главный итог этого года для нас — как бы ни старались, мы официально не запустились. Но это ровным счетом ничего значит, так как мы сейчас находимся на финишной прямой и вплотную приблизились к запуску Старонки. Скорее всего это произойдет в конце января или в начале февраля. Чтобы не пропустить это событие , советуем подписаться прямо сейчас на рассылку об открытии.
Про стартап движение
Многие говорят, что у нас стартап-культура совсем не развита, и с этим отчасти можно согласиться, но стоит учесть, что в Беларуси стартап-движение только начинает развиваться и не нужно ожидать многого.
Нельзя сказать, что в Беларуси много мероприятий для того, чтобы стартапы могли заявить о себе, но они есть. Мы участвовали в так каких как: MentorDay, Start2go, Startupsabantuy, IT Startup Belarus (отдельно выделим MentorDay — лучший по организации и отдаче от участия для нас). Особых успехов мы не добились, но завели полезные знакомства и посмотрели на другие стартапы. Есть интересные проекты и толковые ребята. Начинающим стартапам однозначно стоит участвовать в ивентах, чтобы посмотреть на себя со стороны, и почувствовать «кухню» изнутри.
Основная проблема для развития стартап-движения в Беларуси — стартапам практически нереально получить какое-нибудь финансирование на начальных стадиях: нет доступных программ поддержки, нет стартап-акселераторов, остается лишь искать их в соседних странах. Есть интерес со стороны бизнес-ангелов или компаний, но им интересны лишь уже работающие проекты, что в принципе и понятно.
В этом году появились новые коворкинги, а Имагуру даже получил премию Байнета (правда в номинации «Стартап года», но жюри виднее). Из всего вышеперечисленного можно сказать, что движение вперед есть.
События Байнета
Из положительных событий в 2014 году хочется отметить:
Paypal в Беларуси
Трудно найти на карте мира страну, где бы не работал Paypal. Было вдвойне обидно, что одна из них Беларусь. Но теперь и белорусы приобщились к цивилизации. Недовольна только БелПочта.
Домен .Бел
Разговоры о доменной зоне .Бел велись давно, но только сейчас ICANN одобрила его создание. Сейчас делегирование находится на завершающей стадии, а киберсквоттеры уже на низком старте.
Знаковые сделки
Беларусь начинает приобретать известность во всем мире не только за счет хороших аутсорсинг-компаний, но и благодаря программным продуктам, созданным в нашей стране. В этом году были совершены сделки по покупке Viber, MAPS.ME, Apalon.
Надежда на Google
Google назначил менеджера по Беларуси. Хоть открытие офиса в нашей стране в ближайшее время не планируется, но такая новость позволяет надеяться на изменения в лучшую сторону для Беларуси.
Прошлый год запомнился не только позитивными событиями, особенно в конце года:
Закон о СМИ
17 декабря внесли поправки в закон «О средствах массовой информации». И, хотя текст закона до сих пор недоступен для ознакомления, но уже можно сказать о том, что закон создаст определенные проблемы интернет-СМИ и блогерам.
Закрытие Vseti.by и Open.by
В этом году ушла в историю первая белорусская социальная сеть Vseti.by, которая не смогла выдержать конкуренцию с другими соц.сетями. По аналогичным причинам закрылся и первый белорусский интернет-портал Open.by.
Приостановка работы Onliner.by
Меньше месяца назад произошли события, которые было трудно представить — был исключен из реестра доменов Onliner.by, а также еще 17 интернет-магазинов за нарушения законодательства о торговле.
Байнет в последние несколько лет находится в стадии устойчивого роста. Появились определенные опасения развития экономики в связи с декабрьскими событиями в стране и неопределенной ситуацией с валютой, но Байнет в 2015 году это затронет в меньшей степени.
Кратко о Байнете
- В этом году доменная зона .By выбилась в лидеры в Европе по темпам роста и сейчас насчитывает более 110 000 доменов.
- Внешний шлюз был увеличен до 600 Гб/сек — в 15 раз за 5 лет, но Белтелеком все еще монополист, что не может не огорчать.
- 3.1 млн белорусов в день посещают Интернет. За год эта цифра выросла примерно на 15% (преимущественно за счет увеличения доли людей среднего и пожилого возраста, доля молодежи наоборот уменьшается).
- Мобильный трафик увеличился более чем на 30%, и сейчас он составляет около 10% от всего белорусского трафика.
Александр Дроздов
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