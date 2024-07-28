В конце года принято подводить итоги и мы не будем исключением. Главный итог этого года для нас — как бы ни старались, мы официально не запустились. Но это ровным счетом ничего значит, так как мы сейчас находимся на финишной прямой и вплотную приблизились к запуску Старонки. Скорее всего это произойдет в конце января или в начале февраля. Чтобы не пропустить это событие , советуем подписаться прямо сейчас на рассылку об открытии.

Про стартап движение

Многие говорят, что у нас стартап-культура совсем не развита, и с этим отчасти можно согласиться, но стоит учесть, что в Беларуси стартап-движение только начинает развиваться и не нужно ожидать многого.

Нельзя сказать, что в Беларуси много мероприятий для того, чтобы стартапы могли заявить о себе, но они есть. Мы участвовали в так каких как: MentorDay, Start2go, Startupsabantuy, IT Startup Belarus (отдельно выделим MentorDay — лучший по организации и отдаче от участия для нас). Особых успехов мы не добились, но завели полезные знакомства и посмотрели на другие стартапы. Есть интересные проекты и толковые ребята. Начинающим стартапам однозначно стоит участвовать в ивентах, чтобы посмотреть на себя со стороны, и почувствовать «кухню» изнутри.

Основная проблема для развития стартап-движения в Беларуси — стартапам практически нереально получить какое-нибудь финансирование на начальных стадиях: нет доступных программ поддержки, нет стартап-акселераторов, остается лишь искать их в соседних странах. Есть интерес со стороны бизнес-ангелов или компаний, но им интересны лишь уже работающие проекты, что в принципе и понятно.

В этом году появились новые коворкинги, а Имагуру даже получил премию Байнета (правда в номинации «Стартап года», но жюри виднее). Из всего вышеперечисленного можно сказать, что движение вперед есть.

События Байнета

Из положительных событий в 2014 году хочется отметить:

Paypal в Беларуси

Трудно найти на карте мира страну, где бы не работал Paypal. Было вдвойне обидно, что одна из них Беларусь. Но теперь и белорусы приобщились к цивилизации. Недовольна только БелПочта.

Домен .Бел

Разговоры о доменной зоне .Бел велись давно, но только сейчас ICANN одобрила его создание. Сейчас делегирование находится на завершающей стадии, а киберсквоттеры уже на низком старте.

Знаковые сделки

Беларусь начинает приобретать известность во всем мире не только за счет хороших аутсорсинг-компаний, но и благодаря программным продуктам, созданным в нашей стране. В этом году были совершены сделки по покупке Viber, MAPS.ME, Apalon.

Надежда на Google

Google назначил менеджера по Беларуси. Хоть открытие офиса в нашей стране в ближайшее время не планируется, но такая новость позволяет надеяться на изменения в лучшую сторону для Беларуси.

Прошлый год запомнился не только позитивными событиями, особенно в конце года:

Закон о СМИ

17 декабря внесли поправки в закон «О средствах массовой информации». И, хотя текст закона до сих пор недоступен для ознакомления, но уже можно сказать о том, что закон создаст определенные проблемы интернет-СМИ и блогерам.

Закрытие Vseti.by и Open.by

В этом году ушла в историю первая белорусская социальная сеть Vseti.by, которая не смогла выдержать конкуренцию с другими соц.сетями. По аналогичным причинам закрылся и первый белорусский интернет-портал Open.by.

Приостановка работы Onliner.by

Меньше месяца назад произошли события, которые было трудно представить — был исключен из реестра доменов Onliner.by, а также еще 17 интернет-магазинов за нарушения законодательства о торговле.

Байнет в последние несколько лет находится в стадии устойчивого роста. Появились определенные опасения развития экономики в связи с декабрьскими событиями в стране и неопределенной ситуацией с валютой, но Байнет в 2015 году это затронет в меньшей степени.

Кратко о Байнете