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Александр Дроздов для раздела Новости
Старонка и Яндекс приготовили для вас уникальную акцию — промокод на 130 белорусских рублей при создании первой рекламной кампании в Яндекс.Директе
Вы можете воспользоваться предложением, если у вас есть сайт на Старонке, и вы запускаете свою первую рекламную кампанию в Яндекс.Директе. Промокод с условиями его использования вы получите в письме после оплаты любого тарифного плана в Старонке.
Как активировать промокод:
1. Ознакомьтесь с полными условиями акции.
2. Создайте свою первую рекламную кампанию:
— самостоятельно,
— через сотрудников Яндекса,
— с помощью сертифицированных специалистов
3. Сформируйте счёт на оплату. Минимальная сумма пополнения — 100 белорусских рублей (без НДС).
4. Введите полученный промокод в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты.
5. После оплаты на счёт вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе будут зачислены дополнительные 130 белорусских рублей.
По вопросам использования промокодов обращайтесь в нашу службу поддержки — онлайн-чат на сайте или на почту help@kvitly.com
Или в отдел клиентского сервиса Яндекс.Директа:
+375 17 336-31-36 (ежедневно с 5:00 до 24:00 по местному времени).
Александр Дроздов
Интернет-маркетолог, сертифицированный специалист Google.Ads, любит котиков.
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