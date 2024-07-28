Наш сервис изначально проектировался как универсальный и имеет всего одну (за то какую!) тему. Но наблюдая за клиентами мы поняли, что новичкам намного проще начинать не с чистого листа, а с чего-то уже более или менее похожего на сайт по нужной тематике.

Поэтому мы решили на этапе регистрации предложить пользователям выбор из нескольких стартовых шаблонов сайтов. В списке есть 13 шаблонов по различным тематикам: бухгалтерские услуги, юридическая компания, адвокат, услуги по ремонту, грузоперевозки, автосервис, автошкола, ремонт техники, зубной кабинет, барбершоп, салон красоты, студия йоги, фитнес клуб, фитнес-тренер. А также 7 базовых шаблонов, которые подходят любым бизнесам.

В ближайшее время планируем добавить ещё тематических шаблонов и повторить такой эксперимент для магазинов в Кошыке.