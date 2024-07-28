Здравствуйте, друзья!!!

Данным постом я продолжу серию увлекательных рассказов о том, как проходят светские рауты, которые посещает замечательный коллектив Старонки.

Скорее даже это будет фотоотчет — втыкайте и наслаждайтесь.

Пятнадцатого мая сего две тысячи четырнадцатого года Минск посетила ИТ-экспедиция «StartUpСабантуй». Самым, на мой взгляд, интересным докладчиком был Ленар Халиков (тот что справа). Рассказывал про вторую площадку Казанского ИТ-парка, которая находится в Набережных Челнах, подробнее про неё здесь — It park.

Егор Владимирович вдохновился и предлагал серьёзно обдумать перспективу переезда в Набережные Челны.

Тренируемся делать селфи.

Получается только со второго раза.

Из стартапов запомнился x5bet.com, вставляешь одну строчку кода в свой сайт, и получаешь интернет-магазин.

Саша читает какую-то хрень, судя по всему она вызывает у него рвотные позывы.

Егор проводит воспитательную беседу.

Саша начинает читать правильные издания.