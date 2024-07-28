Улучшения интерфейса управления заказами
Егор Курьянович для раздела Обновления
Чем больше клиентов начинают пользоваться Кошыком, тем больше пожеланий по улучшению мы получаем. На этой неделе мы взялись за интерфейс управления заказами и добавили несколько новых возможностей, а также улучшили UI.
Во-первых, мы полностью переделали алгоритм переноса заказов из одной папки в другую. Если раньше из каждой папки можно было переместить заказ только в две разные, в зависимости от этапа обработки заказа, то теперь пользователи могут использовать абсолютно в любую папку.
Во-вторых, появилась возможность ставить метки на заказы. Пока это всего три стандартные метки: Важно, Оплачено, Отправлено, но в будущем мы планируем добавить редактор для создания собственных меток.
В-четвертых, при просмотре закладки «Все заказы», теперь будут видны не просто заказы, но и папки в которых они находятся, что позволит лучше ориентироваться в этом списке.
Кроме этого, мы сделали ещё множество мелких улучшений для удобной работы с заказами. И, как всегда, будем дальше прислушиваться к пожеланиям наших клиентов!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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