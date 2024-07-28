Чем больше клиентов начинают пользоваться Кошыком, тем больше пожеланий по улучшению мы получаем. На этой неделе мы взялись за интерфейс управления заказами и добавили несколько новых возможностей, а также улучшили UI.

Во-первых, мы полностью переделали алгоритм переноса заказов из одной папки в другую. Если раньше из каждой папки можно было переместить заказ только в две разные, в зависимости от этапа обработки заказа, то теперь пользователи могут использовать абсолютно в любую папку.

Во-вторых, появилась возможность ставить метки на заказы. Пока это всего три стандартные метки: Важно, Оплачено, Отправлено, но в будущем мы планируем добавить редактор для создания собственных меток.

В-четвертых, при просмотре закладки «Все заказы», теперь будут видны не просто заказы, но и папки в которых они находятся, что позволит лучше ориентироваться в этом списке.

Кроме этого, мы сделали ещё множество мелких улучшений для удобной работы с заказами. И, как всегда, будем дальше прислушиваться к пожеланиям наших клиентов!