На этой неделе мы выпускаем внешне не очень большое изменение, но в будущем оно позволит реализовать очень удобные вещи. В этой статье я объясню, почему мы решили переделать интерфейс и расскажу какие именно изменения внесли.

На начальном этапе создания Старонки, мы старались сделать её удобной для собственников и решили хранить реквизиты в настройках пользователя, а не сайтов. Чтобы, если кто-то захочет сделать несколько сайтов, ему не пришлось каждый раз заполнять реквизиты. Вскоре стало очевидно, что подавляющее большинство имеет один сайт и большого преимущества такие настройки не дают. Кроме этого, привязка реквизитов к пользователю затрудняет процесс автоматизации.

Также наблюдается рост совместной работы пользователей над сайтами. Все чаще к сайтам подключается несколько человек. Сейчас, чтобы выставить счет, каждому из них приходится заполнять реквизиты и перенос реквизитов от пользователя к самому сайту поможет избавиться от лишней работы.

Таким образом, мы решили перенести реквизиты и обновить интерфейс. Теперь кнопка с реквизитами находится в боковой панели (которая относится к текущему сайту), вместо верхней панели (которая содержит общие данные). Также мы обновили интерфейс на новый панельный дизайн, добавили возможность указывать реквизиты для компаний из России, Украины и Казахстана и удалили некоторые устаревшие поля, которые теперь не являются обязательными.

В будущем мы планируем добавить автоматическое выставление счетов, генерацию актов и многие другие удобные вещи. Пишите нам на hello@staronka.by, если у вас есть идеи по улучшению нашего биллинга!