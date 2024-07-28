Меню на сайте один из важнейших элементов. Именно оно помогает сориентироваться на новом ресурсе, найти нужные страницы и разделы. Кроме пунктов меню, обычно в нем размещены контактные данные и логотип компании. Меню направляет клиентов и подталкивает их совершению покупки, поэтому крайне важно правильно его оформить. Чтобы вы делали это с удовольствием, мы доработали интерфейс настройки меню.

Теперь вам не нужно искать где скопировать ссылки на разделы, все находится под рукой! Для создания нового пункта меню достаточно зайти в «Настройка меню» и нажать в самом конце на кнопку «Добавить». Затем заполнить поле с названием пункта, выбрать тип ссылки, указать нужную страницу, а затем выбрать на ней раздел. А если на сайте много разделов или страниц, то всегда можно воспользоваться поиском, просто начните вводить название раздела.

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