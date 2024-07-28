Сегодня поговорим об одной из самых важных составляющих сайта — скорости его загрузки.

Чем выше скорость загрузки сайта, тем больше вероятность, что ваш клиент не уйдет, не дождавшись, найдет информацию за которой пришел и останется доволен. А еще, сайты с высокой скоростью загрузки нежно любят поисковые системы.

Чтобы порадовать ваших клиентов и поисковых роботов, мы проделали большую работу над оптимизацией всех изображений, которые вы загружаете на сайт и теперь все сайты стали загружаться на 50% быстрее, чем раньше, даже если вы не задумались о дополнительной оптимизации загружаемых изображений.

Все картинки хранятся на нашем сервере в 5 разных размерах и при загрузке сайта выбирается нужный вариант в зависимости от размера экрана на котором он просматривается.

Также мы позаботились, чтобы обложки сайтов выглядели красиво на экранах высокой плотности, теперь они не замыливаются и выглядят стильно и современно.

Мы продолжим работать над оптимизацией сайтов и совсем скоро добавим возможность включить ленивую загрузку изображений.

Как можно проверить скорость и ускорить загрузку сайта своими силами

Чтобы измерить скорость загрузки вашего сайта, вы можете воспользоваться одним из популярных сервисов: Google PageSpeed Insights или GTmetrix.

Для начала рассмотрим причины долгой загрузки сайтов:

Проблемы с подключением к интернету или плохая связь.

Старая техника: компьютеры, ноутбуки и телефоны.

Дополнительные сервисы, которые вы добавили на сайт: аналитика, виджеты, сторонний код и так далее.

Видео и фото большого размера.

Большое количество шрифтов.

Проверили сайт и обнаружили, что скорость загрузки слишком медленная? Давайте пройдем по шагам и приведем ваш сайт в порядок!

Для начала очистите кэш бразуре. Браузеры имеют свойство накапливать и хранить файлы, некоторые из них могут быть устаревшими и мешать загрузке новой информации.

Теперь проверим ваше интернет-соединение. Попробуйте загрузить сайт с мобильного устройства и с компьютера с подключенной сетью Wi-Fi.

Если на сайт был добавлен сторонний код, нужно проверить его на наличие лишних символов и пробелов.

Проверьте количество видеозаписей на странице, размещать их можно и даже нужно, но все должно быть в меру, не перебарщивайте. Что касается картинок, мы их оптимизируем, но если вы добавите очень много изображений, это может сильно увеличить скорость загрузки несмотря на любую оптимизацию.

Если у вас есть вопросы или пожелания, смело пишите в чат поддержки или на электронную почту help@kvitly.com.