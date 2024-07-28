Улучшение скорости загрузки страниц сайтов
Наталия Усова для раздела Обновления
Сегодня поговорим об одной из самых важных составляющих сайта — скорости его загрузки.
Чем выше скорость загрузки сайта, тем больше вероятность, что ваш клиент не уйдет, не дождавшись, найдет информацию за которой пришел и останется доволен. А еще, сайты с высокой скоростью загрузки нежно любят поисковые системы.
Чтобы порадовать ваших клиентов и поисковых роботов, мы проделали большую работу над оптимизацией всех изображений, которые вы загружаете на сайт и теперь все сайты стали загружаться на 50% быстрее, чем раньше, даже если вы не задумались о дополнительной оптимизации загружаемых изображений.
Все картинки хранятся на нашем сервере в 5 разных размерах и при загрузке сайта выбирается нужный вариант в зависимости от размера экрана на котором он просматривается.
Также мы позаботились, чтобы обложки сайтов выглядели красиво на экранах высокой плотности, теперь они не замыливаются и выглядят стильно и современно.
Мы продолжим работать над оптимизацией сайтов и совсем скоро добавим возможность включить ленивую загрузку изображений.
Как можно проверить скорость и ускорить загрузку сайта своими силами
Чтобы измерить скорость загрузки вашего сайта, вы можете воспользоваться одним из популярных сервисов: Google PageSpeed Insights или GTmetrix.
Для начала рассмотрим причины долгой загрузки сайтов:
- Проблемы с подключением к интернету или плохая связь.
- Старая техника: компьютеры, ноутбуки и телефоны.
- Дополнительные сервисы, которые вы добавили на сайт: аналитика, виджеты, сторонний код и так далее.
- Видео и фото большого размера.
- Большое количество шрифтов.
Проверили сайт и обнаружили, что скорость загрузки слишком медленная? Давайте пройдем по шагам и приведем ваш сайт в порядок!
- Для начала очистите кэш бразуре. Браузеры имеют свойство накапливать и хранить файлы, некоторые из них могут быть устаревшими и мешать загрузке новой информации.
- Теперь проверим ваше интернет-соединение. Попробуйте загрузить сайт с мобильного устройства и с компьютера с подключенной сетью Wi-Fi.
- Если на сайт был добавлен сторонний код, нужно проверить его на наличие лишних символов и пробелов.
- Проверьте количество видеозаписей на странице, размещать их можно и даже нужно, но все должно быть в меру, не перебарщивайте. Что касается картинок, мы их оптимизируем, но если вы добавите очень много изображений, это может сильно увеличить скорость загрузки несмотря на любую оптимизацию.
Если у вас есть вопросы или пожелания, смело пишите в чат поддержки или на электронную почту help@kvitly.com.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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