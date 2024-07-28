Управление сеткой и новые шаблоны для раздела «Партнёры»
Егор Курьянович для раздела Обновления
Мы продолжаем пополнять наш редактор новыми вариантами блоков. На этой неделе решили добавить шаблон для партнёров. Но важно скорее не то, что это новый блок, а то, что частью этого нововведения является другой подход к верстке.
В разделе с партнёрами используется не старый формат с выбором количества элементов, а новый, в котором указывается количество колонок, где можно размещать неограниченное количество элементов. Это позволяет удобно добавлять партнёров по мере их появления. А при наличии большой сетки, можно легко масштабировать блок до 12 элементов на строку.
Кроме этого, у каждого элемента появился блок настройки, где вы сможете его перемещать, удалять и скрывать, а также блок настройки раздела, с помощью которого можно быстро получить доступ к настройкам раздела, фоновому изображению и добавлению новых элементов в сетку
В ближайшем будущем мы планируем перевести все существующие блоки на новый стиль, что сделает управление сайтом ещё более простым и интуитивным!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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