Мы продолжаем пополнять наш редактор новыми вариантами блоков. На этой неделе решили добавить шаблон для партнёров. Но важно скорее не то, что это новый блок, а то, что частью этого нововведения является другой подход к верстке.

В разделе с партнёрами используется не старый формат с выбором количества элементов, а новый, в котором указывается количество колонок, где можно размещать неограниченное количество элементов. Это позволяет удобно добавлять партнёров по мере их появления. А при наличии большой сетки, можно легко масштабировать блок до 12 элементов на строку.

Кроме этого, у каждого элемента появился блок настройки, где вы сможете его перемещать, удалять и скрывать, а также блок настройки раздела, с помощью которого можно быстро получить доступ к настройкам раздела, фоновому изображению и добавлению новых элементов в сетку

В ближайшем будущем мы планируем перевести все существующие блоки на новый стиль, что сделает управление сайтом ещё более простым и интуитивным!