Уведомления о заказах в Telegram

Пропущенный заказ — потерянные деньги. Чтобы реагировать мгновенно, подключите уведомления о новых заказах в Telegram. Рассказываем, зачем это нужно, как настроить и как работать с потоком заявок.

Почему именно Telegram

Telegram всегда под рукой, уведомления приходят моментально, а сообщения не теряются в почте. Вы и команда узнаёте о заказе в ту же секунду и можете быстро связаться с клиентом, пока он горячий.

Что приходит в уведомлении

В сообщение можно вынести состав заказа, сумму, контакты и комментарий клиента. Так вы видите всё нужное сразу, без захода в админку, и быстрее обрабатываете заявку.

Как настроить

В большинстве конструкторов и магазинов уведомления подключаются через интеграцию с Telegram-ботом: привязываете бота, выбираете чат или канал — и заказы начинают приходить автоматически. Настройка занимает несколько минут.

Советы по работе с уведомлениями

Для команды используйте отдельный чат, чтобы заявки не терялись. Отмечайте обработанные заказы, чтобы не было путаницы. При большом потоке настройте отдельные каналы по типам заказов.

Частые вопросы

Это бесплатно?

Сам Telegram бесплатен. Интеграция обычно входит в возможности конструктора или магазина.

Можно ли уведомлять команду?

Да, подключите групповой чат или канал, чтобы заявки видели все ответственные.

Что если уведомление не пришло?

Проверьте привязку бота и права в чате. Чаще всего дело в отключённом боте или неверном чате.

Коротко о главном

Уведомления в Telegram помогают не терять заказы и быстрее отвечать клиентам. Подключить их к магазину можно на 🌱kvitly.