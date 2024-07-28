Мы очень долго работали только с годовыми подписками, и это позволяло нам иметь такие невысокие цены на услуги. Но конечно, это не всегда удобно, и поэтому мы добавили возможность оплаты подписок на нашем сервисе помесячно. Как и раньше, можно оплачивать сразу на год вперед, и это выгоднее, чем платить весь год помесячно.

Еще процесс оплаты стал намного проще: теперь можно легко добавить свою карту, и мы будем автоматически продлевать вашу подписку с выбранной периодичностью. Все настройки можно обновить в разделе с оплатами. Уже сейчас вы можете перейти на новую периодичность платежей.

Как работают автооплаты?

Всё совершенно безопасно — мы не храним данные вашей карты у себя, а используем для этого надёжные платежные сервисы: bePaid и ЮKassa. С их помощью мы можем регулярно автоматически проводить оплаты (ежегодно или ежемесячно), чтобы работа вашего дела никогда не останавливалась из-за забытого платежа.

Сайт точно не отключится?

Конечно, нет. За некоторое время до окончания оплаченного периода мы напомним о скором платеже, и за три дня до конца подписки мы попытаемся провести следующий платеж. Мы напишем вам об успешном продлении либо об ошибке оплаты и вы сможете все проверить или обновить карту.

Что дальше? Только лучше, красивее и интереснее!

Спасибо, что выбираете 🌱kvitly для развития своего дела!