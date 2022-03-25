В 🌱kvitly появилась новая возможность — теперь на своем сайты вы можете публиковать Статьи! Это отличный способ вести блог, рассказывать новости, размещать полезные инструкции, подборки, кейсы или просто делиться мыслями и историями с вашими клиентами.

Как это работает?

В панели управления появился новый раздел — Статьи. Работает он как каталог товаров, только для статей или новостей: вы добавляете заголовок, текст, обложку, категорию и автора, и при публикации сайта мы автоматически создаем отдельную страницу для каждой вашей статьи и для каждой категории.

Страницы для отдельной Статьи и для Категорий статей имеют стандартный шаблон — с глобальным меню, подвалом (если они включены) и адаптивным дизайном. У публикаций понятные и настраиваемые URL-адреса — ими удобно делиться в соцсетях или включать в рассылки.

Вот пример страницы с публикациями из одной категории:

Как и с товарами, помимо автоматических страниц категорий со статьями, разделы для них можно добавить на любые страницы вашего сайта через Дизайн-редактор. Для этого добавьте раздел из категории “Статьи” и в его настройках укажите, какие именно публикации вы хотели бы отобразить.

Для чего подойдут Статьи?

Такие статьи хорошо подходят для таких типов страниц или текстов, где нужен одинаковый шаблон, а отличается только текст, дата и картинки. Пока доступен только один красивый и элегантный шаблон, но в будущем будет намного больше настроек.

Публикации удобно использовать, когда нужно расположить много текста, например, для ведения блога, или в случае регулярного размещения какой-то информации (например, новости). Вы можете легко добавлять статьи в панели управления, редактировать текст и настройки, и при необходимости тонко настраивать SEO-параметры для каждой страницы.

Это включено в подписку?

Да! На Стартовом тарифе можно добавить только пять статей, на Базовом – 50, а на Премиуме нет никаких ограничений.

Попробуйте новую возможность уже сегодня и добавьте вашему сайту больше жизни и актуального контента!