Термин «воронка продаж» слышали все. Но когда доходит до практики, большинство либо рисует красивую схему и забывает о ней, либо настраивает автоворонку и удивляется, почему она не продаёт.

Давайте разберём, что это такое на самом деле — и как выстроить воронку, которая работает, а не просто существует.

Почему воронка — это не схема, а диагностический инструмент

Главная ценность воронки не в том, чтобы красиво описать путь клиента. А в том, чтобы увидеть, где именно вы теряете людей.

На сайт пришло 3000 человек — купили 15. Это не просто плохая конверсия, это сигнал. Вопрос только в том, на каком этапе произошёл обрыв: люди уходят с главной страницы, бросают корзину, не могут найти кнопку оплаты или не доверяют сайту? У каждой из этих проблем своё решение — и без воронки вы просто гадаете.

Именно поэтому воронка стала стандартным инструментом маркетинга: она переводит хаос в цифры, а цифры — в конкретные действия.

Шесть этапов, которые стоит выстроить последовательно

Этап 1. Предложение, от которого понятно, зачем это нужно

Первая и самая частая ошибка — говорить о себе, а не о клиенте.

«Высокое качество», «индивидуальный подход», «лучшая цена» — это не предложение, это фон. Такие слова есть у всех, а значит, они не говорят ничего.

Хорошее предложение отвечает на вопрос: что именно получит человек и когда? Не «быстрая доставка», а «доставим за 2 часа или вернём деньги». Не «профессиональная уборка», а «уберём квартиру за 3 часа, пока вы на работе».

Ещё важный момент: думайте о том, что важно клиенту, а не о том, чем вы гордитесь. Автосалон рассказывает про мощность двигателя — а покупатель семейного автомобиля думает про удобство детских кресел и размер багажника.

Этап 2. Каналы: меньше, но точнее

В 2026 году каналов для продвижения стало ещё больше — Telegram, VK, контекст, SEO, блогеры, маркетплейсы, рассылки. Соблазн присутствовать везде огромный.

Не надо везде. Надо там, где есть ваша аудитория — и туда вкладывать по-настоящему.

Смотрите на аналитику: откуда приходят люди, которые в итоге покупают — не просто заходят, а именно покупают. Этот канал и развивайте. Остальные либо тестируйте по чуть-чуть, либо отключайте.

Этап 3. Подогрев: между интересом и покупкой — дистанция

Человек кликнул на рекламу. Подписался. Лайкнул пост. Это ещё не клиент — это потенциально заинтересованный человек.

Большинство компаний в этот момент либо начинают заваливать его продающими сообщениями, либо вообще ничего не делают и ждут, когда сам купит.

Работает другое: полезный контент, который закрывает сомнения. Кейсы, которые показывают результат. Честные ответы на типичные возражения. Живые видео, которые показывают людей за брендом.

Доверие строится постепенно — и контент-маркетинг здесь не дополнение к воронке, а её ключевой элемент.

Этап 4. Сделка и допродажа

Заинтересованный клиент всё равно может не купить — если на пути к оплате что-то мешает. Медленно грузится сайт. Непонятно, как оформить заказ. Нет ответа на срочный вопрос. Нет нужного способа оплаты.

Проверьте весь путь от клика до «спасибо за заказ» самостоятельно — желательно с телефона. Вы удивитесь, сколько можно найти точек, где человек просто разворачивается и уходит.

Отдельно про допродажу. Up-sell и cross-sell работают — но только когда они уместны и ненавязчивы. «К этому товару часто берут...» или «Чуть более продвинутая версия за 500 рублей дороже даёт вам...» — это помощь в выборе, а не давление. Почувствуйте разницу.

Этап 5. Возврат клиента

Привлечение нового клиента в среднем обходится в пять-семь раз дороже, чем удержание существующего. Это не новость — но большинство компаний всё равно тратит 90% маркетингового бюджета на привлечение и почти ничего на удержание.

Что работает для возврата: персональные предложения на основе истории покупок, рассылка с реально полезным контентом — не только со скидками, программы лояльности с понятной механикой, быстрая и человеческая реакция на негативный опыт.

Клиент, которого вы хорошо обслужили и к которому вернулись после покупки — это не просто повторная продажа. Это живая реклама среди его окружения.

Этап 6. Аналитика и сообщество

Воронка — не документ, который настроили и забыли. Это живая система, которую нужно регулярно смотреть и корректировать.

Смотрите на цифры каждого этапа: где конверсия падает, где растёт, что изменилось после последних правок. В 2026 году для этого есть масса инструментов — от стандартной Метрики до сквозной аналитики, которая связывает рекламные расходы с реальными продажами.

И ещё один момент, который часто недооценивают: сообщество вокруг бренда. Лояльная аудитория в Telegram-канале или во ВКонтакте — это не просто подписчики, это люди, которые уже выбрали вас и могут привести других. Работа с комьюнити — это долго, но это актив, который не обесценивается вместе с ростом стоимости рекламы.

Главное, что стоит помнить

Лучшая воронка — это не красивая схема в презентации. Это последовательный опыт взаимодействия с вашей компанией, где на каждом шаге человек получает чуть больше, чем ожидал.

Именно это превращает случайного посетителя в клиента, а клиента — в того, кто рекомендует вас без всякой просьбы.