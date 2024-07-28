Давайте разберемся что такое robots.txt — это текстовый документ в кодировке UTF-8, который размещается в корневом каталоге сайта. Файл показывает поисковым роботам страницы сайта, которые доступны для сканирования и индексирования.

В Старонке файлы robots.txt и sitemap.xml генерируются автоматически после настройки домена и дополнительного редактирования не требуют. Просмотреть их можно добавив к адресу /robots.txt или /sitemap.xml

Если же вам мало стандартной настройки robots.txt, тогда наше обновление для вас! Чтобы отредактировать файл robots.txt, перейдите в раздел «SEO-настройки» и введите нужные настройки в поле «Собственный файл robots.txt».

При помощи этих настроек вы можете, к примеру, запретить поисковым роботам индексирование отдельных страниц.

<p align="center">![robots.txt](/blog/content/images/2021/10/image.png)<p>

Если вы хотите узнать подробнее как работают robots.txt и что можно при помощи них сделать, читайте статью seoportal.net.

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