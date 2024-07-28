Все о паттернах и работе с ними в Старонке и Кошыке
Наталия Усова для раздела Академия
Когда однотонный фон для блока кажется скучным, на помощь приходят так называемые паттерны.
Паттерн - это небольшой рисунок, который можно повторить сколько угодно раз, благодаря чему он создаст большое фоновое изображение.
Такое изображение можно создать при помощи специальных сервисов самостоятельно, а можно использовать уже готовые варианты.
Ниже я приведу несколько сервисов с бесплатными паттернами, которые вы можете использовать как текстуру фона для некоторых или всех блоков на сайте:
https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/
Subtle Patterns
Бесплатные текстуры для вашего нового проекта.
http://thepatternlibrary.com/
Pattern Library
Паттерны, созданные талантливейшими дизайнерами, чтобы вы могли из использовать совершенно бесплатно.
https://www.transparenttextures.com/
Transparent Textures
Огромный выбор текстур любого нужного вам цвета.
http://patternico.com/
Patternico
Инструмент для создания паттернов при помощи простых иконок. Быстро и просто без вот этих вот всех фотошопов и других графических редакторов.
https://www.pixeden.com/graphic-web-backgrounds
Pixeden
Бесплатные графические фоны созданы специально, чтобы ваш проект был стильным и выразительным!
Как добиться эффекта повторяющегося изображения в блоке? Все очень просто. Следуйте инструкции, размещенной в нашей Базе знаний.
Наталия Усова
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