Когда однотонный фон для блока кажется скучным, на помощь приходят так называемые паттерны.

Паттерн - это небольшой рисунок, который можно повторить сколько угодно раз, благодаря чему он создаст большое фоновое изображение.

Такое изображение можно создать при помощи специальных сервисов самостоятельно, а можно использовать уже готовые варианты.

Ниже я приведу несколько сервисов с бесплатными паттернами, которые вы можете использовать как текстуру фона для некоторых или всех блоков на сайте:

https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/

Subtle Patterns

Бесплатные текстуры для вашего нового проекта.

http://thepatternlibrary.com/

Pattern Library

Паттерны, созданные талантливейшими дизайнерами, чтобы вы могли из использовать совершенно бесплатно.

https://www.transparenttextures.com/

Transparent Textures

Огромный выбор текстур любого нужного вам цвета.

http://patternico.com/

Patternico

Инструмент для создания паттернов при помощи простых иконок. Быстро и просто без вот этих вот всех фотошопов и других графических редакторов.

https://www.pixeden.com/graphic-web-backgrounds

Pixeden

Бесплатные графические фоны созданы специально, чтобы ваш проект был стильным и выразительным!

Как добиться эффекта повторяющегося изображения в блоке? Все очень просто. Следуйте инструкции, размещенной в нашей Базе знаний.