Работая над продвижением своего бизнеса, вам определенно доводилось сталкиваться с выбором подрядчика. Обычно коммерческие запросы отправляются в топовые фирмы, находящиеся в вашем регионе. Информация о них заранее проверяется на сайте и по отзывам коллег. Ориентирами служат: спектр оказываемых услуг, специализация, цены и качество выполненной работы. И вот на несколько поданных вами заявок отзываются компании, как поступить дальше?

Ниже мы перечислим самые распространенные критерии на которые опираются маркетологи:

Скорость обработки заявки и стиль общения менеджера. Пожалуй, это первое, что бросается в глаза. Если ответ поступил быстро, значит работать с компанией будет приятно. Вам не придется сутками согласовывать мелкие моменты и ждать ответа. А по стилю общения менеджера можно сделать выводы об отношении к клиенту и степени заинтересованности компании. Тут можно выделить: грамотные текст и речь, приветливость и заботу, умение четко формулировать мысли.

Пожалуй, это первое, что бросается в глаза. Если ответ поступил быстро, значит работать с компанией будет приятно. Вам не придется сутками согласовывать мелкие моменты и ждать ответа. А по стилю общения менеджера можно сделать выводы об отношении к клиенту и степени заинтересованности компании. Тут можно выделить: грамотные текст и речь, приветливость и заботу, умение четко формулировать мысли. Подробный бриф. От правильно поставленных вопросов эксперта зависит точность прогноза конечного результата. Как определить верность направления? У вас обязательно должны спросить все о бизнесе: детали о продукте, конкурентах, целевой аудитории, узнать о способах продвижения, используемых для этого каналов, уточнить об опыте в продвижении и его эффективности. Напоследок специалист захочет получить информацию о корпоративных и личных целях.

От правильно поставленных вопросов эксперта зависит точность прогноза конечного результата. Как определить верность направления? У вас обязательно должны спросить все о бизнесе: детали о продукте, конкурентах, целевой аудитории, узнать о способах продвижения, используемых для этого каналов, уточнить об опыте в продвижении и его эффективности. Напоследок специалист захочет получить информацию о корпоративных и личных целях. Наглядность корпоративного предложения. В этот пункт выходит, как четкое и структурированное изложение предложения, так и его визуальная составляющая. Корпоративное предложение должно быть не стыдно показать начальству. Более того, ознакомившись с ним, у руководства появится понимание, что его следует одобрить.

В этот пункт выходит, как четкое и структурированное изложение предложения, так и его визуальная составляющая. Корпоративное предложение должно быть не стыдно показать начальству. Более того, ознакомившись с ним, у руководства появится понимание, что его следует одобрить. Стоимость услуг. Последний критерий, хотя часто он играет ключевую роль. Цена должна соответствовать объему и качеству выполняемых работ. Помимо этого, она обязана вписываться в выделенный бюджет.

С таким набором критериев сложно сделать выбор, ведь агентства зачастую как две капли воды похожи на друг друга. И, как правило, эти ключевые моменты у них всегда проработаны. Поэтому важно знать и другие неочевидные области, которые легко оценить на начальном этапе:

Готовность агентства рассчитать и прописать цифры KPI в договоре. Чтобы в будущем нести за это финансовую ответственность. Крайне важный показатель, поскольку он дает какие-то гарантии и уверенность в заинтересованности.

Чтобы в будущем нести за это финансовую ответственность. Крайне важный показатель, поскольку он дает какие-то гарантии и уверенность в заинтересованности. Контроль хода работы. При беседе с менеджером, уточните план проекта и все промежуточные шаги. Какую статистику вам предоставят? Как ее можно получить: онлайн или только по запросу?

При беседе с менеджером, уточните план проекта и все промежуточные шаги. Какую статистику вам предоставят? Как ее можно получить: онлайн или только по запросу? Каналы для связи. Если вам предложили выбрать удобный канал для связи, то обратите внимание на предложенные варианты: электронная почта, звонки, мессенджеры или личные встречи. Помимо этого, уточните насколько часто с вами будут связываться и в какое время.

Если вам предложили выбрать удобный канал для связи, то обратите внимание на предложенные варианты: электронная почта, звонки, мессенджеры или личные встречи. Помимо этого, уточните насколько часто с вами будут связываться и в какое время. Фиксация договоренностей. Иногда планы можно обсуждать лично или по видеосвязи, но при этом они не будут зафиксированы. А когда в ходе работы потребуется что-то уточнить, придется доверять только своей памяти. Поэтому важно следить за тем, чтобы менеджер фиксирован все сказанное.

Иногда планы можно обсуждать лично или по видеосвязи, но при этом они не будут зафиксированы. А когда в ходе работы потребуется что-то уточнить, придется доверять только своей памяти. Поэтому важно следить за тем, чтобы менеджер фиксирован все сказанное. Сервис для постановки задач. Заранее обсудите в какой системе будут выставляться и отслеживаться задачи: trello, planfix или teamwork. Узнайте все ли имеют к нему доступ и предоставят ли его лично вам.

Заранее обсудите в какой системе будут выставляться и отслеживаться задачи: trello, planfix или teamwork. Узнайте все ли имеют к нему доступ и предоставят ли его лично вам. Дополнительные контакты. Всегда бывают форс-мажорные ситуации, в которых требуется срочно получить ответ или помощь. Поэтому проверьте, дадут ли вам дополнительные контакты руководителя агентства или ответственного за проект сотрудника.

Всегда бывают форс-мажорные ситуации, в которых требуется срочно получить ответ или помощь. Поэтому проверьте, дадут ли вам дополнительные контакты руководителя агентства или ответственного за проект сотрудника. Отзывы . Безусловно, без них делать окончательный выбор не стоит. Поищите или запросите отзывы предыдущих клиентов. Особое внимание уделите сроку жизни проектов. Если он варьируется от полугода и выше, значит агентству можно доверять.

. Безусловно, без них делать окончательный выбор не стоит. Поищите или запросите отзывы предыдущих клиентов. Особое внимание уделите сроку жизни проектов. Если он варьируется от полугода и выше, значит агентству можно доверять. Офис. При любой возможности однозначно стоит заехать в офис. Для чего это нужно? Офис сможет показать работу агентства изнутри. Насколько они готовы вкладываться в помещение и в комфорт своих сотрудников. Хороший работодатель постарается создать максимально приятную среду для персонала, чтобы он с удовольствием вкладывался в работу.

При любой возможности однозначно стоит заехать в офис. Для чего это нужно? Офис сможет показать работу агентства изнутри. Насколько они готовы вкладываться в помещение и в комфорт своих сотрудников. Хороший работодатель постарается создать максимально приятную среду для персонала, чтобы он с удовольствием вкладывался в работу. Кейсы и выступления. Попробуйте найти блог агентства, где они публикуют кейсы своих клиентов. Поищите упоминания на профильных сайтах, выступления на конференциях и вебинарах. Это тоже даст дополнительную информацию. А главное, вы сможете найти похожую компанию в качестве примера и наглядно посмотреть как она продвигалась.

Заключение

Не секрет — любой качественный продукт будет стоить дороже. С помощью перечисленных критериев легко сравнить несколько вариантов и сделать правильный выбор. Понять насколько стоимость услуг соответствует его качеству. Помните, в таком важном вопросе не стоит торопиться. Подберите для себя несколько агентств и все детально с ними обсудите. Только сопоставляя между собою разные варианты можно найти идеальный вариант!