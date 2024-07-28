Мы так долго ждали этого момента и, наконец, он наступил! С радостью и трепетом хотим рассказать вам об очень полезном и важном обновлении — возможности создавать подпункты для пунктов меню сайтов и магазинов.

Кроме того, теперь вы сможете легко менять порядок пунктов меню сайта при помощи перетаскивания.

Давайте по порядку.

Как добавить вложенный пункт в сквозное меню сайта

Теперь в разделе «Настройка меню» рядом с каждым созданным пунктом меню есть значок «+».

При нажатии на который, вы можете добавить вложенный пункт меню и выбрать типа ссылки (все настройки для подпункта такие же, как и для родительского пункта).

После сохранения настроек, рядом с пунктом меню появится значок треугольника.

А после публикации, при наведении на этот пункт меню, появится список вложенных подпунктов.

Обратите внимание, что если родительский пункт включает в себя подпункты, то добавить в него ссылку возможности нет. Продублируйте его в подпункт, если ссылка вам все же необходима.

Как добавить вложенный пункт в меню страницы

Принцип добавления пункта и подпункта в меню страницы точно такой же, как для меню сайта, за небольшим исключением: пункты в меню лендинга добавляются в соответствии с порядком разделов на странице. Редактировать их названия, а также отображать, либо скрывать из меню можно в настройках каждого раздела.

Для таких пунктов нет возможности добавить вложенность, но вы можете добавить новый пункт при помощи кнопки «Добавить», в разделе Настройкам меню, такой пункт будет размещаться сразу после стандартных пунктов страницы.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите нам об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com