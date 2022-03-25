Сегодня у нас гостевая запись от одного из наших небезразличных друзей. Андрей Рябчук согласился написать запись для нашего блога, и речь в ней пойдет о доле продаж. Вы можете задаться вопросом, причем здесь Старонка, но обо всем по порядку.

Анализируя доли продаж по группам товаров, можно прийти к выводу, что покупатели из недели в неделю, из месяца в месяц покупают определенное количество товара. Такой информацией владеют крупные торговые сети, так как товар получают не от одного, а от нескольких поставщиков, следовательно, видят статистику в разрезе всей товарной группы.

Спрос на товар прогнозируется в некоторых случаях, даже до определенного количества в штуках, конечно, существуют исключения, при которых не всегда спрогнозируешь, как поведет себя покупатель, но это уж очень крайний случай. Примером могут служить слухи об исчезновения сахара и масла с прилавков, как в 2011 году. Спекулятивная деятельность со сгущенным молоком. И, конечно же, резкое подорожание товара более чем на 50 процентов.

Приведу пример: проанализирую продажи по товарной группе «Шоколад» (в плитках) в одной крупной беларуской торговой сети. Сложилась такая ситуация, что каждый месяц продавалось по 2000 штук шоколадных плиток от 5 поставщиков. У каждой из компаний была своя доля продаж. Так вот, на протяжении нескольких лет, с погрешностью в 1-2%, количество не менялось, несмотря на то, что в магазин каждый день приходит более 10 тысяч покупателей. Как было 2000 штук, так и осталось. Число поставщиков с течением времени менялось, а количество продаж оставалось неизменным. Такой маркетинговый анализ справедлив не только к шоколадным плиткам, а почти к каждому товару.

Сложность продаж состоит в том, что борьба идет как раз между поставщиками и ведется она за долю продаж, то есть увеличить её или отнять у конкурентов, именно здесь в бой вступают котята из рекламы Alpen Gold, квики-мобиль из рекламы Nesquik, а также Dove — нежнее нежного, и подмигивающая лиловая корова. Один увеличивает продажи и долю, другой в это время теряет прибыль, но борьба ведется за эти 2000 штук в месяц.

Все выше сказанное говорит о том, что очень важно правильно представить свою компанию, провести маркетинговые мероприятия, иметь четко выраженный план и долгосрочную стратегию поведения на рынке. Ваша компания должна стать хорошо узнаваемым брендом, люди должны, заходя в магазин или обращаясь за услугами, тянуться за товаром Вашей компании и хотеть заказать шкаф именно у Вас.

Одним из таких инструментов должен стать Ваш сайт. Каким он будет, как говорил капитан Врунгель, так он и поплывет.