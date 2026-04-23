Заголовок — первое, что видит посетитель страницы. У вас есть буквально 2–3 секунды, чтобы человек понял: он попал туда, куда нужно. Всё остальное — детали.

Разберём, какими бывают заголовки, что в них работает, а что сразу отталкивает.

Зачем нужен заголовок на лендинге

На продающей странице заголовок выполняет две задачи одновременно: помогает ориентироваться по блокам и удерживает внимание. Хороший заголовок не просто обозначает раздел — он даёт человеку причину читать дальше.

Два типа заголовков

Все заголовки можно разделить на два типа.

Назывные — обозначают тему блока без лишних деталей. «Отзывы», «Контакты», «Стоимость», «Преимущества». Они работают как навигация: пробежавшись по ним глазами, посетитель быстро находит нужный раздел.

Транзитивные — раскрывают суть ещё до того, как человек начал читать текст блока. Это заголовки-спойлеры. Сравните:

Назывной: «Скидки»

Транзитивный: «Скидка 15% при заказе от 5 000 рублей в первый месяц»

Второй вариант сразу отвечает на вопрос «а мне это интересно?» — и экономит время и посетителя, и вас.

Оба типа нужны. Назывные — для быстрой навигации. Транзитивные — чтобы зацепить и удержать.

5 правил сильного заголовка

1. Пишите о результате, а не о продукте

Людей редко интересует сам товар или услуга — им важно, что изменится в их жизни после покупки. Заголовок должен отвечать именно на этот вопрос.

Слабо: «Курс по финансовой грамотности» Сильнее: «Научитесь откладывать 20% дохода без ущерба для жизни»

2. Говорите о реальном отличии — без пустых превосходных степеней

Слова «лучший», «уникальный», «первый», «номер один» давно превратились в шум. Их не замечают, а если замечают — не верят. Найдите конкретное преимущество и назовите его прямо.

Слабо: «Лучшая доставка в городе» Сильнее: «Доставляем за 2 часа или возвращаем деньги»

3. Используйте цифры

Конкретные числа воспринимаются лучше, чем абстрактные обещания. Они создают доверие и делают заголовок измеримым.

Слабо: «Похудейте быстро и без усилий» Сильнее: «Минус 6 кг за 8 недель — план питания и тренировок уже внутри»

4. Не злоупотребляйте ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Заголовок Написанный Вот Так или НАПИСАННЫЙ ТАК раздражает и не читается. Люди в интернете давно выработали «слепоту» к подобному форматированию — оно ассоциируется со спамом.

Заглавные буквы уместны только как точечный акцент — например, выделить один элемент среди похожих. Если выделено всё, не выделено ничего. Лучший способ привлечь внимание — смысл, а не капслок.

5. Будьте краткими

Длинный заголовок на мобильном устройстве — это три строки мелкого текста, которые никто не дочитает. Хороший заголовок умещается в одну строку и содержит глагол — он добавляет динамику и призывает к действию.

Слабо: «Мебель на заказ» Сильнее: «Создадим мебель по вашим размерам за 14 дней»

Протестируйте, прежде чем оставлять

Если не можете выбрать между двумя вариантами — не угадывайте. Запустите A/B-тест: опубликуйте оба заголовка поочерёдно и посмотрите в Яндекс Метрике, какой даёт больше времени на странице, кликов и заявок. Данные скажут точнее любой интуиции.

Главное

Не существует универсальной формулы идеального заголовка — забудьте о статьях, которые её обещают. Но есть чёткий ориентир: хороший заголовок коротко и честно передаёт суть предложения так, чтобы нужный человек сразу подумал «это про меня».

Проверьте свои заголовки по простому критерию: можно ли вместо вашего заголовка поставить заголовок конкурента — и ничего не изменится? Если да — заголовок нужно переписать.