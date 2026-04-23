Заголовки для лендинга: как писать так, чтобы читали
Наталия Усова для раздела Академия
Заголовок — первое, что видит посетитель страницы. У вас есть буквально 2–3 секунды, чтобы человек понял: он попал туда, куда нужно. Всё остальное — детали.
Разберём, какими бывают заголовки, что в них работает, а что сразу отталкивает.
Зачем нужен заголовок на лендинге
На продающей странице заголовок выполняет две задачи одновременно: помогает ориентироваться по блокам и удерживает внимание. Хороший заголовок не просто обозначает раздел — он даёт человеку причину читать дальше.
Два типа заголовков
Все заголовки можно разделить на два типа.
Назывные — обозначают тему блока без лишних деталей. «Отзывы», «Контакты», «Стоимость», «Преимущества». Они работают как навигация: пробежавшись по ним глазами, посетитель быстро находит нужный раздел.
Транзитивные — раскрывают суть ещё до того, как человек начал читать текст блока. Это заголовки-спойлеры. Сравните:
- Назывной: «Скидки»
- Транзитивный: «Скидка 15% при заказе от 5 000 рублей в первый месяц»
Второй вариант сразу отвечает на вопрос «а мне это интересно?» — и экономит время и посетителя, и вас.
Оба типа нужны. Назывные — для быстрой навигации. Транзитивные — чтобы зацепить и удержать.
5 правил сильного заголовка
1. Пишите о результате, а не о продукте
Людей редко интересует сам товар или услуга — им важно, что изменится в их жизни после покупки. Заголовок должен отвечать именно на этот вопрос.
Слабо: «Курс по финансовой грамотности» Сильнее: «Научитесь откладывать 20% дохода без ущерба для жизни»
2. Говорите о реальном отличии — без пустых превосходных степеней
Слова «лучший», «уникальный», «первый», «номер один» давно превратились в шум. Их не замечают, а если замечают — не верят. Найдите конкретное преимущество и назовите его прямо.
Слабо: «Лучшая доставка в городе» Сильнее: «Доставляем за 2 часа или возвращаем деньги»
3. Используйте цифры
Конкретные числа воспринимаются лучше, чем абстрактные обещания. Они создают доверие и делают заголовок измеримым.
Слабо: «Похудейте быстро и без усилий» Сильнее: «Минус 6 кг за 8 недель — план питания и тренировок уже внутри»
4. Не злоупотребляйте ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
Заголовок Написанный Вот Так или НАПИСАННЫЙ ТАК раздражает и не читается. Люди в интернете давно выработали «слепоту» к подобному форматированию — оно ассоциируется со спамом.
Заглавные буквы уместны только как точечный акцент — например, выделить один элемент среди похожих. Если выделено всё, не выделено ничего. Лучший способ привлечь внимание — смысл, а не капслок.
5. Будьте краткими
Длинный заголовок на мобильном устройстве — это три строки мелкого текста, которые никто не дочитает. Хороший заголовок умещается в одну строку и содержит глагол — он добавляет динамику и призывает к действию.
Слабо: «Мебель на заказ» Сильнее: «Создадим мебель по вашим размерам за 14 дней»
Протестируйте, прежде чем оставлять
Если не можете выбрать между двумя вариантами — не угадывайте. Запустите A/B-тест: опубликуйте оба заголовка поочерёдно и посмотрите в Яндекс Метрике, какой даёт больше времени на странице, кликов и заявок. Данные скажут точнее любой интуиции.
Главное
Не существует универсальной формулы идеального заголовка — забудьте о статьях, которые её обещают. Но есть чёткий ориентир: хороший заголовок коротко и честно передаёт суть предложения так, чтобы нужный человек сразу подумал «это про меня».
Проверьте свои заголовки по простому критерию: можно ли вместо вашего заголовка поставить заголовок конкурента — и ничего не изменится? Если да — заголовок нужно переписать.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!