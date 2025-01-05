Альфа-Банк прием платежей

Для подключения онлайн-платежей на сайте, надо заключить договор с платежной системой. Для этого перейдите на официальный сайт Альфа-Банка и подайте заявку на подключение. После заполнения заявки с вами свяжется менеджер из банка и расскажет, какими должны быть ваши следующие действия. А также предоставит доступ в тестовую среду, которая поможет протестировать работу платежей.

После того, как вы заключили договор на обслуживание с Альфа-Банком, вы можете настроить прием платежей по карточкам на вашем сайте. Для этого перейдите в панели управления в раздел «Интеграции» и выберите раздел «Прием платежей» а затем найдите интеграцию «Альфа-Банк».

Для подключения платежей при помощи интеграции, вам потребуется: Логин (Высылают сотрудники банка, заканчивается на -api), Пароль (Высылают сотрудники банка).

Для проверки работы расширения, введите тестовые данные и поставьте галочку в пункте «Тестовая среда» и нажмите на кнопку «Включить».

Чтобы подключить платежи к форме, передите в раздел «Заказы», а затем в «Формы заказов»

После добавления расширения перейдите в настройки сайта, в раздел «Формы заказов» и нажмите на кнопку «Добавить форму» или перейдите в настройки уже существующей. В форме обязательно должно быть поле «Электронная почта».

В разделе Оплата включите платежи от Альфа-Банк

Затем перейдите во вкладку «Настройки» → «Оплата» и выделите платежный сервис, которые вы будете использовать для этой формы. Ниже, если необходимо, заполните поле с ценой товара и выберите валюту, нажмите на кнопку «Сохранить форму».

Теперь вы можете выбрать форму для определенной кнопки на сайте, либо для корзины товаров.

Если хотите использовать форму с оплатой при отправке заказа через кнопку на сайте, перейдите в дизайн-редактор сайта, добавьте любой раздел с кнопками, затем нажмите на кнопку в добавленном блоке и в пункте «Действие» выберите «Форма», а ниже укажите форму к которой вы подключили платежи. Сохраните все внесенные изменения и опубликуйте сайт.

Перейдите по ссылке указанной при публикации сайта и проверьте выставление счета. При правильной настройке форм и подключения онлайн-платежей, после заполнения заявки через несколько секунд появится окно выбора способа оплаты заказа.

После подключения и проверки работы платежей с тестовыми реквизитами, сообщите сотрудникам банка, что все прошло успешно. С вами свяжется специалист банка и договорится о подписании документов для работы в боевом режиме, а затем предоставит данные для подключения боевой среды. После их получения надо будет отредактировать данные в настройках расширения и снять галочку «Тестовая среда». Поздравляем, вы подключили платежи по картам от Альфа-банка и теперь можете получать оплату от клиентов онлайн.