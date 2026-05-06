Автоматические письма клиентам

Современные интернет-магазины и онлайн-школы активно используют автоматическую рассылку для коммуникации с покупателями. Настроив такие письма, вы сможете автоматически отправлять сообщения в момент оформления заказа или после успешной оплаты.

Содержание письма может быть любым: слова благодарности, инструкции по использованию товара или цифровые материалы — вебинары, чеклисты, электронные книги, дневники питания, рецепты и многое другое.

Создание письма

Откройте раздел «Настройки» и выберите пункт «Отправка писем».

Для добавления нового сообщения нажмите кнопку «Добавить новое письмо».

Заполните обязательные поля: укажите имя отправителя в строке «От кого» и электронный адрес для ответов — именно на него клиент напишет, если захочет задать вопрос или оставить отзыв.

Затем введите тему письма и подготовьте его текст.

Когда письмо будет готово, активируйте его кнопкой «Включить».

Привязка письма к форме заказа

Чтобы письмо уходило автоматически при каждом заказе или оплате, его необходимо связать с нужной формой. Перейдите в «Настройки» → «Формы заказов», выберите требуемую форму и откройте её настройки.

Во вкладке «Автоматизация» найдите подходящее действие — например, «После оплаты» или «После оформления заказа» — и подключите к нему созданное письмо.

Сохраните изменения и опубликуйте сайт. Теперь каждый клиент будет автоматически получать письмо сразу после совершения нужного действия.