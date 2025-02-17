Чтобы начать работу с платформой, перейдите на сайт callpage.io и зарегистрируйтесь, чтобы создать учетную запись в их системе. Вам нужно будет ввести свое имя, email, адрес сайта и придумать пароль.

После входа в систему может потребоваться ввести дополнительные данные о вашем бизнесе. Сервис позволит использовать звонки только после полной верификации email и номера телефона. После входа в панель управления CallPage выполните следующие шаги, чтобы установить их виджет обратного звонка на ваш сайт 🌱kvitly:

1. В системе CallPage перейдите в раздел Widgets в левом меню, выберите виджет, который хотите использовать (можно выбрать существующий или создать новый), затем перейдите во вкладку Installation.

2. Под кодом установки вы увидите поле Widget’s ID. Это то, что нам нужно – скопируйте его.

3. Перейдите в раздел Управление в 🌱kvitly и откройте Интеграции → Обратный звонок.

4. Найдите интеграцию с CallPage, вставьте скопированный Widget’s ID в поле Идентификатор виджета и нажмите Включить.

5. Опубликуйте ваш сайт, чтобы применить изменения.

6. После активации на вашем сайте появится всплывающее окно для онлайн-бронирования звонков. Вы можете настроить внешний вид и поведение виджета в системе CallPage.

Обратите внимание, что виджет может не появиться сразу. Для его работы ваш аккаунт должен быть полностью верифицирован в системе CallPage.

Также убедитесь, что адрес вашего сайта добавлен в список доверенных доменов для этого виджета.

Чтобы проверить корректность установки, нажмите Check installation status в настройках виджета в CallPage. Если всё установлено правильно, появится уведомление об успешной установке.