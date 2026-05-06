Человекопонятный URL — это веб-адрес, который отражает содержимое страницы понятными словами, а не набором цифр и служебных символов.

Сравните два варианта:

🚫 https://example.com/index.php?id=12345&cat=678

✅ https://example.com/blog/what-is-seo

Второй адрес сразу даёт понять, что перед вами страница блога о поисковой оптимизации. Первый — не говорит ни о чём.

Зачем это нужно

Грамотно составленный URL решает сразу две задачи. Во-первых, такие адреса удобнее воспринимать, запоминать и передавать другим. Во-вторых, поисковые системы — в частности Google — отдают предпочтение страницам с понятными URL, поскольку ключевые слова в адресе помогают алгоритмам точнее определить тематику контента.

Правила составления человекопонятного URL

Используйте описательные слова. Адрес страницы должен отражать её содержание. Если страница посвящена зимним курткам — пусть это будет видно из URL.

Разделяйте слова дефисом. Дефис - — единственный рекомендуемый разделитель. Подчёркивания _ и слитное написание ухудшают читаемость и восприятие адреса поисковиками. Пример: my-article-about-cats, а не my_article_about_cats или myarticleaboutcats.

Убирайте лишние параметры. Всё, что не несёт смысловой нагрузки — идентификаторы, технические параметры, случайные символы — лучше исключить. Пример: https://example.com/products/red-shoes вместо https://example.com/products.php?id=56&color=red.

Соблюдайте баланс длины и информативности. Хороший URL достаточно краток, чтобы его можно было прочитать с первого взгляда, и достаточно содержателен, чтобы передать суть страницы.

Итоговый пример:

🚫 https://example.com/product/12345

✅ https://example.com/products/waterproof-jacket

Второй вариант мгновенно сообщает пользователю, о чём страница — даже до её открытия.

При создании новых страниц сайта у вас есть возможность задать URL вручную — именно тогда эти правила окажутся особенно полезными.