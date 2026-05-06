База знаний 🌱kvitly
Человекопонятные URL: что это и как их правильно составлять
Человекопонятный URL — это веб-адрес, который отражает содержимое страницы понятными словами, а не набором цифр и служебных символов.
Сравните два варианта:
- 🚫 https://example.com/index.php?id=12345&cat=678
- ✅ https://example.com/blog/what-is-seo
Второй адрес сразу даёт понять, что перед вами страница блога о поисковой оптимизации. Первый — не говорит ни о чём.
Зачем это нужно
Грамотно составленный URL решает сразу две задачи. Во-первых, такие адреса удобнее воспринимать, запоминать и передавать другим. Во-вторых, поисковые системы — в частности Google — отдают предпочтение страницам с понятными URL, поскольку ключевые слова в адресе помогают алгоритмам точнее определить тематику контента.
Правила составления человекопонятного URL
Используйте описательные слова. Адрес страницы должен отражать её содержание. Если страница посвящена зимним курткам — пусть это будет видно из URL.
Разделяйте слова дефисом. Дефис - — единственный рекомендуемый разделитель. Подчёркивания _ и слитное написание ухудшают читаемость и восприятие адреса поисковиками. Пример: my-article-about-cats, а не my_article_about_cats или myarticleaboutcats.
Убирайте лишние параметры. Всё, что не несёт смысловой нагрузки — идентификаторы, технические параметры, случайные символы — лучше исключить. Пример: https://example.com/products/red-shoes вместо https://example.com/products.php?id=56&color=red.
Соблюдайте баланс длины и информативности. Хороший URL достаточно краток, чтобы его можно было прочитать с первого взгляда, и достаточно содержателен, чтобы передать суть страницы.
Итоговый пример:
- 🚫 https://example.com/product/12345
- ✅ https://example.com/products/waterproof-jacket
Второй вариант мгновенно сообщает пользователю, о чём страница — даже до её открытия.
При создании новых страниц сайта у вас есть возможность задать URL вручную — именно тогда эти правила окажутся особенно полезными.
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?