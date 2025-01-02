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Что делать, если описание для соцсетей не обновилось?

При изменении информации для социальных сетей стоит учитывать, что существует такое понятие, как кэш. То есть при смене любой информации, какое-то время будет отображаться старая.

Чтобы быстрее обновить нужную информацию, воспользуйтесь инструкциями ниже:

Для Telegram. Найдите бот @WebpageBot

  • Откройте диалог и нажмите «Запустить».
  • Отправьте в чат ссылку, для которой нужно сбросить кэш.
  • В ответном сообщении вы получите ссылку с обновленными данными.

Для Вконтакте. Перейдите на pages.clearCache

  • В поле «Пример запроса» укажите ссылку на ваш сайт и нажмите «Выполнить».
  • При успешном сбросе кэша вы увидите надпись response: 1.

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