При изменении информации для социальных сетей стоит учитывать, что существует такое понятие, как кэш. То есть при смене любой информации, какое-то время будет отображаться старая.

Чтобы быстрее обновить нужную информацию, воспользуйтесь инструкциями ниже:

Для Telegram. Найдите бот @WebpageBot

Откройте диалог и нажмите «Запустить».

Отправьте в чат ссылку, для которой нужно сбросить кэш.

В ответном сообщении вы получите ссылку с обновленными данными.

Для Вконтакте. Перейдите на pages.clearCache