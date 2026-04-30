Добавление карты на сайт

Карта помогает клиентам быстро найти вас и сразу проложить маршрут, не покидая ваш сайт.

1. Добавьте раздел с картой. Откройте список секций и выберите подходящий дизайн из категории «Карты».

2. Откройте настройки карты. Кликните прямо по карте в добавленной секции — слева появится панель настроек.

3. Выберите картографический сервис. Поддерживаются два варианта: Яндекс Карты и Google Maps. Выберите нужный в зависимости от того, какой сервис предпочитают ваши клиенты.

4. Укажите местоположение. В поле «Place ID или поисковый запрос» введите название компании или точный адрес. Доступно два варианта:

— просто введите адрес, например: Москва, ул. Арбат, 1 Place ID — если у вас есть идентификатор Google Place ID, вставьте его в формате place_id:ваш_id для максимальной точности. Найти идентификатор можно в справочнике Google

5. Опубликуйте изменения. Нажмите кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу — карта сразу станет активной на сайте.

💡 Рекомендуем зарегистрировать компанию в Google Мой бизнес. Тогда клиенты смогут не только видеть ваше местоположение, но и прокладывать маршруты, смотреть часы работы и читать отзывы прямо через карту на сайте.