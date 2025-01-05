EasyPay платежи по карте и ЕРИП

Чтобы начать использовать онлайн-платежи на сайте, необходимо заключить договор с одной из платежных систем Беларуси. Перейдите на официальный сайт https://ssl.easypay.by/, заполните заявку на подключение платежей, после чего с вами свяжется менеджер и поможет собрать весь пакет документов для подключения платежной системы.

После того, как вы заключили договор на обслуживание с EasyPay, можете настроить прием платежей по карточкам и ЕРИП на вашем сайте. Для этого перейдите в панели управления в раздел «Интеграции» и найдите расширение «Карты от ИзиПэй и ЕРИП от ИзиПэй».

Введите данные и нажмите на кнопку «Включить». Для подключения оплаты по карте к вашему сайту, вам потребуются: Идентификатор продавца (Присылается в письме как EP_MerNo), Секретный ключ (Присылается в письме как web-key). Узнать эти данные также можно в панели управления EasyPay. Если не сможете найти данные, обратитесь в поддержку платежного сервиса.

Для подключения оплаты ЕРИП к вашему сайту, вам потребуются: Идентификатор продавца (Присылается в письме как EP_MerNo), Секретный ключ (Присылается в письме как web-key), Путь в дереве ЕРИП (Используется для инструкций по оплате). Узнать эти данные также можно в панели управления EasyPay.

Поздравляем, расширение подключено к вашему сайту!

Чтобы настроить платежи, необходимо перейти в редактор форм и создать новую форму. «Настройки» → «Формы заказов».

обязательным полем должно быть поле e-mail (электронная почта). Не забудьте выбрать параметр «Проверка» → «Электронная почта».

В выбранной форме перейдите во вкладку «Оплата» и выберите способы оплаты, которыми можно будет оплатить заказ. Затем укажите стоимость услуги и валюту, нажмите на кнопку «Готово» → «Сохранить».

После публикации сайта в форме появится галочка с приглашением оплатить заказ онлайн. Если её включить, то после отправки заказа, появится специальная платежная форма, в которой можно выбрать способ оплаты. После выбора способа оплаты будет выставлен счет и появится инструкция по оплате банковской картой или ЕРИП.

В случае выбора оплаты картой, после нажатия на кнопку «Перейти к оплате», ваш клиент будет перенаправлен на платежную страницу EasyPay, для защищенного ввода данных карты пользователя. Если клиент произведет оплату следуя инструкции, то заказ в панели управления будет помечен оплаченным. В случае выбора оплаты при помощи системы ЕРИП сформируется счет и будет предложено несколько способов оплаты, в которых размещается подробная инструкция с указанием пути в дереве ЕРИП.

Теперь вы можете выполнять заказ зная, что оплата уже произведена.