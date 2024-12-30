Единоличные акты оказанных услуг

При каких условиях можно составлять акты в одностороннем порядке.

Единоличный акт об оказании услуг — это первичный учетный документ, который составлен участником хозяйственной операции единолично, т. е. без участия другой стороны, в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».

Согласно п. 1 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58», первичный учетный документ может быть составлен единолично в случае:

выполнения работ (оказания услуг) по публичному договору, заключенному подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в письменной форме, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), единолично;

Мы оказываем услуги в соответствии с публичным договором, текст которого вы можете найти по адресу https://by.kvitly.com/app/lib/legal/by-offer.pdf

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя услуг, является регистрация на сайте https://kvitly.com/

Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь), и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.

Из этого следует, что заключенные публичные договоры заключены в письменной форме.

Где найти акты выполненных работ

Чтобы найти и загрузить счета и акты выполненных работ, войдите в личный кабинет.

Затем перейдите в «Настройки» → «Оплата»

А затем нажмите на кнопку «Скачать акт»

Открывшийся акт об оказании услуг в единоличной форме можно распечатать, поставить подпись уполномоченного лица, при необходимости скрепить печатью и использовать в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с п. 2 ст. 39 Налогового кодекса Республики Беларусь налоговый учет актов, составленных в единоличном порядке, основывается на данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.

Составленные в соответствии с правилами бухгалтерского учета первичные учетные документы, отраженные в бухгалтерском учете, являются основанием достаточными для их учета в составе затрат, принимаемых для налогообложения.

Отправлять в наш адрес экземпляры подписанных единоличных актов нет необходимости.