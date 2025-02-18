Google Workspace: корпоративная почта от Гугл

Чтобы настроить корпоративную почту при помощи Google Workspace, перейдите по ссылке

Обратите внимание, что настройка корпоративной почты платная, ознакомьтесь с тарифными планами для вашего региона. У вас будет 14 дней бесплатного пробного периода, чтобы воспользоваться услугой и понять подходит вам сервис или нет.

После регистрации, вас попросят заполнить небольшую анкету.

На следующем этапе введите домен вашего сайта и нажмите кнопку Далее

Затем введите название имейла, который вы хотите использовать, это может быть ваше имя, фамилия, либо что-то общее: hello, help, info и так далее. Придумайте надежный пароль. Как только все будет готово, нажмите на кнопку Принять и продолжить.

На следующим этапе вам предложат выбрать тарифный план, никаких оплат с вас в данный момент снимать не будут, но данные карты нужно будет ввести. После регистрации, у вас будет 14 дней бесплатного пробного периода, после чего с добавленной карты спишется оплата за месяц использования сервиса Google Workspace

Нажмите Начать, чтобы настроить домен

Чтобы подтвердить право собственности на домен, поставьте галочку в напротив фразы У меня другой регистратор домена

Для подтверждения прав на домен, скопируйте код в поле Значение

Перейдите в панель управления в kvitly Интеграции -> Подтверждение прав, найдите Google Search Console (Домен) и введите а поле Идентификатор полученное значение

После добавления кода нажмите на кнопку Включить и опубликуйте сайт.

Затем вернитесь в Google Workspace и нажмите на кнопку Подтвердить

После того как права будут подтверждены, вы можете добавить DKIM-подпись для вашего почтового адреса.