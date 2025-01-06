Гугл диспетчер тегов — управление сайтом

Для того, чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться в Google Диспетчер Тегов, нажав кнопку «Регистрация».

Далее необходимо заполнить необходимую информацию: название аккаунта, название контейнера и место его использования.

После сохранения настроек примите пользовательское соглашение. Затем скопируйте указанный идентификатор и укажите его в настройках расширения kvitly.

Теперь расширение Google Диспетчер тегов добавлено на ваш сайт. В рабочей области расширения вы сможете создавать, добавлять необходимые теги и редактировать их. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить новый тег». Здесь нужно выбрать тип тега и триггер (условие), при котором он сработает. Тип тега можно выбрать любой из предложенных или создать новый.

К примеру, создадим новый тег «Пользовательский HTML». Его можно скопировать или написать вручную.

Укажем для него тип триггера «Отправка формы». Триггер также можно выбрать любой. Его настройки меняются. Рекомендуем установить флажки «Ждать теги» и «Проверка ошибок», чтобы все теги активировались и только при успешной отправке заявки. Затем в выпадающем меню выберите событие «Event», далее — равно и цель события «Form:Заявка:Success».

Нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь укажите имя триггера и тега и сохраните изменения. Чтобы все изменения были активированы на сайте, нажмите на красную кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу.