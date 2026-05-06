Яндекс.Маркет — одна из ведущих торговых платформ в России, которая даёт продавцам доступ к широкой аудитории покупателей и служит полноценным дополнительным каналом продаж.

Как работает площадка

После регистрации и прохождения модерации ваши товары появляются в каталоге Яндекс.Маркета и становятся доступны для поиска и заказа. В зависимости от выбранного формата размещения покупатель может либо перейти на страницу вашего интернет-магазина, либо оформить заказ непосредственно на платформе. Для розничных точек, не принимающих онлайн-заказы, предусмотрена возможность оставить контакты на карте Яндекс.Маркета.

Регистрация на площадке доступна только для ИП и юридических лиц. Оплата за размещение товаров взимается по выбранной вами модели — посуточно или за клик.

Требования перед подключением

Перед регистрацией убедитесь, что выполнены следующие условия:

Сайт доступен по доменному имени второго уровня, например testmarket.ru. Кириллические домены для размещения не подходят.

Интернет-магазин соответствует всем требованиям площадки — объявления проходят ручную проверку специалистами Яндекса.

У каждого товара указаны категория и бренд.

Настройка интеграции в 🌱kvitly

Откройте личный кабинет и перейдите в раздел «Управление» → «Яндекс.Маркет». Заполните поля «Название магазина» и «Название компании», нажмите «Включить» и дождитесь генерации ссылки на YML-файл — она потребуется при настройке аккаунта на Яндекс.Маркете.

⚠️ При загрузке файла на странице Яндекс.Маркета не отмечайте пункт «Выгружать данные о доставке из файла».

После загрузки вы сможете добавить фотографии товаров. Объявления появятся в каталоге после ручной проверки сотрудниками Яндекса.

Автообновление товаров

Данные о товарах синхронизируются автоматически каждый раз, когда вы публикуете магазин. Если изменилась цена или другие характеристики — повторно формировать и загружать YML-файл не нужно, всё обновится по уже добавленной ссылке.