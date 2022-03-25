Изменение порядка разделов на странице
Для перестановки разделов доступны два способа.
Стрелки навигации — нажмите на стрелку вверх или вниз в правом верхнем углу нужного раздела, чтобы сдвинуть его на одну позицию в соответствующем направлении.
Карта разделов — кликните на иконку «Карта разделов» в левом нижнем углу экрана и перетащите нужный раздел на новое место мышью. Этот способ удобен, когда нужно переместить раздел сразу на несколько позиций.
