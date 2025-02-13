База знаний 🌱kvitly
Как добавить баннер о согласии на использование файлов cookie на сайт
Баннер о согласии на использование файлов cookie уведомляет посетителей вашего сайта о сборе и обработке cookie-файлов, объясняя, как именно они используются.
В 🌱kvitly вы можете добавить такой баннер очень просто
1. Перейдите в раздел Настройки
2. Выберите раздел Настройки приватности
3. Настройте отображение баннера
4. Сохраните настройки и опубликуйте сайт
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