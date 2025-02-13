Баннер о согласии на использование файлов cookie уведомляет посетителей вашего сайта о сборе и обработке cookie-файлов, объясняя, как именно они используются.

В 🌱kvitly вы можете добавить такой баннер очень просто

1. Перейдите в раздел Настройки

2. Выберите раздел Настройки приватности

3. Настройте отображение баннера

4. Сохраните настройки и опубликуйте сайт