База знаний 🌱kvitly

Как добавить баннер о согласии на использование файлов cookie на сайт

Баннер о согласии на использование файлов cookie уведомляет посетителей вашего сайта о сборе и обработке cookie-файлов, объясняя, как именно они используются.

В 🌱kvitly вы можете добавить такой баннер очень просто

1. Перейдите в раздел Настройки

2. Выберите раздел Настройки приватности

3. Настройте отображение баннера

4. Сохраните настройки и опубликуйте сайт

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