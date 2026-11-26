Раздел «Бренды» нужен, если вы продаёте товары разных производителей. Создайте бренд один раз, привяжите его к товарам, и покупатели смогут фильтровать каталог по брендам, а вы сможете запускать акции сразу на весь бренд.

Чтобы добавить новый ‎Бренд, перейдите в «‎Настройки» и выберите раздел «Бренды‎»

Нажмите на кнопку «Добавить бред‎», впишите в поле название бренда.

Как только все необходимые бренды будут добавлены, нажмите на кнопку «‎Сохранить».