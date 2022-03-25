Карта на сайте помогает клиентам найти вас без лишних уточнений. Вот как настроить её за несколько простых шагов.

1. Добавьте раздел с картой: Выберите подходящий дизайн в категории «Карты» в списке секций.

2. Откройте настройки карты: Нажмите прямо на карту в добавленной секции и слева откроется панель настроек.

3. Выберите сервис карт: Мы поддерживаем Яндекс Карты и Google Maps. Выберите Google Maps, если вам нужен этот сервис.

4. Укажите местоположение: В поле «Place ID или поисковый запрос» введите название вашей компании или полный адрес.

Поисковый запрос: Просто введите адрес (например, Москва, ул. Арбат, 1).

Просто введите адрес (например, Москва, ул. Арбат, 1). Place ID: Если у вас есть конкретный идентификатор Google Place ID, вставьте его в формате place_id:ваш_id для максимальной точности. Найти его можно здесь.

5. Опубликуйте изменения: Нажмите кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу. Теперь карта активна и готова встречать ваших гостей.

Рекомендуем добавить ваш бизнес в Google Мой бизнес. Это позволит клиентам не только видеть ваше местоположение, но и прокладывать маршруты или смотреть график работы прямо через карту на вашем сайте.