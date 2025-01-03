База знаний 🌱kvitly
Как добавить иконку на сайт
Чтобы добавить иконку на сайт, вам понадобится раздел, содержащий изображения. Выберите вариант подходящего вида и добавьте его на сайт.
Нажмите на изображение в редакторе и загрузите свою иконку во вкладке «Мои изображения», либо выберите подходящую из нашей коллекции во вкладке «Коллекция иконок»
Вы можете настроить размер и цвет иконки, а также добавить ссылку на страницу сайта или любую другую стороннюю страницу.
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