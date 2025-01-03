База знаний 🌱kvitly
Как добавить изображение на сайт
Чтобы добавить изображение на сайт, необходимо добавить раздел, содержащий изображение.
Нажмите на кнопку «Добавить раздел» и выберите любой раздел из категории «Изображение»
Также вы можете добавить любой раздел из других категорий, например «Расценки»
Чтобы загрузить свое изображение вместо шаблонного, нажмите на него.
Перейдите во вкладку «Мои изображения» и нажмите на кнопку «Загрузить»
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?