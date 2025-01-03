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Как добавить изображение на сайт

Чтобы добавить изображение на сайт, необходимо добавить раздел, содержащий изображение.

Нажмите на кнопку «‎Добавить раздел» и выберите любой раздел из категории «‎Изображение»

Также вы можете добавить любой раздел из других категорий, например «‎Расценки»

Чтобы загрузить свое изображение вместо шаблонного, нажмите на него.

Перейдите во вкладку «‎Мои изображения»‎ и нажмите на кнопку «‎Загрузить»

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