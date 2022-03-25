Зарегистрируйте личный кабинет на UCALC

Войдите в личный кабинет UCALC, затем нажмите «+», чтобы создать форму самостоятельно или выбрать готовую из шаблона.

Выберете понравившийся шаблон калькулятора и настройте его под свои нужды, затем нажмите кнопку «Сохранить»

В появившемся окне отобразится код калькулятора, вам нужно скопировать номер (в нашем случае это 468406)

Перейдите в 🌱kvitly и выберете сайт, на который вы хотите добавить калькулятор UCALC. Добавьте любой раздел из категории «Виджеты»

Нажмите на изображение и перейдите во вкладку «Формы» в «Библиотеке медиа-элементов».

Выберите UCALC и добавьте в поле ранее скопированный код формы

Нажмите «Сохранить» и опубликуйте сайт

Поздравляем! Вы подключили на сайт форму UCALC.