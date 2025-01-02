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Как добавить картинку для соцсетей?
При отправке ссылки на сайт или на страницу в социальных сетях, отображается изображение, а также заголовок и подзаголовок страницы.
По умолчанию (если вы не загрузили в настройках сайта или страницы свое изображение), выбирается любая загруженная на сайт картинка, это может быть даже иконка, что будет выглядеть не очень привлекательно. Поэтому подойдите к этому вопросу очень ответственно и загрузите красивые изображения для каждой страницы сайта.
Чтобы загрузить свое изображение, перейдите в раздел «Страницы» прямо в редакторе
Или в разделе «Управление»
Затем перейдите в настройки страницы и пролистайте до раздела «Изображение для соцсетей»
А затем нажмите на кнопку «Выбрать файл» и загрузите выбранное изображение с компьютера.
Новое изображение может отображаться не сразу, так как ни кэшируются, а очистка кэша происходит довольно долго.
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