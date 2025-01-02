Как добавить картинку для соцсетей?

При отправке ссылки на сайт или на страницу в социальных сетях, отображается изображение, а также заголовок и подзаголовок страницы.

По умолчанию (если вы не загрузили в настройках сайта или страницы свое изображение), выбирается любая загруженная на сайт картинка, это может быть даже иконка, что будет выглядеть не очень привлекательно. Поэтому подойдите к этому вопросу очень ответственно и загрузите красивые изображения для каждой страницы сайта.

Чтобы загрузить свое изображение, перейдите в раздел «‎Страницы»‎ прямо в редакторе

Или в разделе «‎Управление»‎

Затем перейдите в настройки страницы и пролистайте до раздела «‎Изображение для соцсетей»‎

А затем нажмите на кнопку «‎Выбрать файл»‎ и загрузите выбранное изображение с компьютера.

Новое изображение может отображаться не сразу, так как ни кэшируются, а очистка кэша происходит довольно долго.