Как создать карту в Яндекс

Чтобы добавить свой адрес на карту перейти на сайт https://yandex.ru/map-constructor

И нажмите на кнопку «‎Создать карту»

В поле «‎Адрес» или объект введите нужный адрес

Введите название карты, чтобы вам было легко ориентироваться, настройте дизайн метки.

Когда все будет готово, нажмите на кнопку «Сохранить» и продолжить

Выберите параметр «Растянуть по ширине». Отобразится область, которая будет видна на вашем сайте. Обратите внимание, что вы можете приблизить карту скроллом мыши или знаками «+» и «-».

Когда все будет готово, нажмите на кнопку «Получить код карты» и скопируйте только ту часть кода, которая начинается после «3А» и заканчивается перед знаком «&»

Как добавить карту на сайт

add map.mp4

Перейдите в редактор сайта в kvitly, нажмите на карту и добавьте в поле скопированный код.

Теперь, если будет необходимо добавить новый адрес или изменить старый, просто перейдите в редактор карт в Яндекс, измените созданную ранее карту, на сайте она обновится автоматически, снова добавлять код необходимости нет.