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Как добавить карту
Как создать карту в Яндекс
Чтобы добавить свой адрес на карту перейти на сайт https://yandex.ru/map-constructor
И нажмите на кнопку «Создать карту»
В поле «Адрес» или объект введите нужный адрес
Введите название карты, чтобы вам было легко ориентироваться, настройте дизайн метки.
Когда все будет готово, нажмите на кнопку «Сохранить» и продолжить
Выберите параметр «Растянуть по ширине». Отобразится область, которая будет видна на вашем сайте. Обратите внимание, что вы можете приблизить карту скроллом мыши или знаками «+» и «-».
Когда все будет готово, нажмите на кнопку «Получить код карты» и скопируйте только ту часть кода, которая начинается после «3А» и заканчивается перед знаком «&»
Как добавить карту на сайт
Перейдите в редактор сайта в kvitly, нажмите на карту и добавьте в поле скопированный код.
Теперь, если будет необходимо добавить новый адрес или изменить старый, просто перейдите в редактор карт в Яндекс, измените созданную ранее карту, на сайте она обновится автоматически, снова добавлять код необходимости нет.
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