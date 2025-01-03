Как добавить кнопку корзины в меню

Чтобы ваши клиенты могли положить товары в корзину, необходимо в меню добавить кнопку

Перейдите в редакторе в раздел «‎Настройки меню»

И переведите переключатель «‎Кнопка корзины» в активное состояние, после чего кнопка появится в меню сайта и ваши клиенты смогут пользоваться корзиной и заказывать несколько товаров.