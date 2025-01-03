База знаний 🌱kvitly
Как добавить кнопку корзины в меню
Чтобы ваши клиенты могли положить товары в корзину, необходимо в меню добавить кнопку
Перейдите в редакторе в раздел «Настройки меню»
И переведите переключатель «Кнопка корзины» в активное состояние, после чего кнопка появится в меню сайта и ваши клиенты смогут пользоваться корзиной и заказывать несколько товаров.
Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь вам с запуском сайта или ответить на любые вопросы по работе с 🌱kvitly.
Хотите поговорить с человеком?