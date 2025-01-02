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Как добавить новый раздел на сайт

Чтобы добавить новый раздел на сайт, нажмите в редакторе на «+» в том месте сайта, где вы хотите добавить новый раздел, затем выберите категорию разделов и подходящий вид.

Нажмите на выбранный раздел.

Раздел появится на сайте, теперь вы можете отредактировать его настройки, изменить текст или изображения.

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