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Как добавить онлайн-чат JivoSite на свой сайт?
Для того чтобы добавить расширение, вам нужно получить код виджета, а для этого перейдите на сайт «Онлайн консультанта JivoSite» именно там вы, в будущем, сможете управлять дополнительными настройками вашего онлайн консультанта.
Введите вашу электронную почту в поле на главной странице и заполните форму, которая появится затем.
На экране установки кода найдите подчеркнутую строку и введите её в поле номера виджета в разделе интеграций. Если у вас возникнут трудности, то вы можете просто переслать нам на почту help@kvitly.com, ваш код и мы установим его для вас.
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