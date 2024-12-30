Как добавить политику конфиденциальности

Чтобы добавить ссылку на политику конфиденциальности и галочку для согласия с ней клиента, перейдите в раздел «Настройки», а затем в «Формы заказов»

Теперь нужно добавить в форму два новых поля:

Поле «Флаг»

Удалите два стандартных флага и добавьте свой с необходимым текстом, например Я соглашаюсь с условиями «Политики конфиденциальности» и сделайте это поле обязательным для заполнения, тогда форма не отправится, пока клиент не поставит галочку.

Чтобы добавить ссылку на документ с политикой конфиденциальности, добавьте текстовое поле. Напишите «Политика конфиденциальности» и добавьте ссылку на документ.

Сохраните форму и опубликуйте сайт

Теперь при отправке заказа с сайта ваш сможет ознакомиться с «Политикой конфиденциальности» и согласиться с ее условиями.