Как добавить сайт в Яндекс.Вебмастер?

Перейдите на главную страницу сервиса Яндекс.Вебмастер и войдите в ваш аккаунт Яндекс.

На первом шаге введите адрес вашего сайта и нажмите кнопку «Добавить сайт».

На втором шаге выберите закладку «мета-тэг» и скопируйте код, его и следует ввести в настройках расширения или передать вашему менеджеру. После установки, вы сможете нажать кнопку «Проверить» и перейти к следующей закладке с информацией о вашем сайте.