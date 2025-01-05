Для начала вам нужно создать счетчик, для этого перейдите на главную страницу сервиса Яндекс.Метрика и войдите в ваш аккаунт Яндекс.

После перехода в интерфейс аналитики, нажмите на кнопку «Добавить счетчик»

Введите название счетчика. Название может быть любое. Введите адрес вашего сайта, активируйте настройку Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм и подтвердите согласие с условиями пользовательского соглашения.

На открывшейся странице выберите вкладку CMS и консрукторы сайтов и скопируйте числовой код

Перейдите в панели управления сайтом в раздел «Интеграции» → «Счетчики посещений», найдите расширение Яндекс.Метрика введите код и нажмите на кнопку «Включить».

После добавления расширения, вы сможете просматривать статистику посещений в вашем аккаунте Яндекс.Метрики.