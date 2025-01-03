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Как добавить ссылки на соцсети?

Чтобы добавить ссылки на социальные сети, выберите раздел с иконками социальных сетей в категории Обратная связь.

Чтобы добавить ссылки на социальные сети, нужно нажать в редакторе на изображения и добавить ссылки на ваши социальные сети вместо тех, которые указаны по умолчанию.

Если нужно больше социальных тетей, добавьте дополнительные элементы в раздел, загрузите изображение и добавьте ссылку.

Для изменения изображения нажмите на надпись «‎Изменить изображение»

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