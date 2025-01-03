База знаний 🌱kvitly

Как добавить ссылку в изображение

Чтобы добавить ссылку в любое изображение на сайте, нажмите на изображение

И в настройках вы можете выбрать на какую страницуИ нажмите в появившемся меню в настройками текста на значок двух звеньев

В поле введите адрес ссылки

Либо выберите в настройках страницу сайта, на которую будет переходить ваш клиент при нажатии на изображение

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